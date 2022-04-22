الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: أوكرانيا بحاجة لـ7 مليارات دولار شهريا

زيلينسكى
زيلينسكى

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينكسي بعد لقاء مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو للبحث في مدّ أوكرانيا بالقروض إن "الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط".

وكشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن 500 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا لتمكينها من مواصلة دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات.

وقالت: "احتياجات أوكرانيا ملحة، ونخطط لتوزيع هذه المساعدة المباشرة في أقرب وقت لاستخدامها في الاحتياجات الأكثر إلحاحا".

وأضافت: "نعلم أن هذه ليست سوى البداية لما يمكن أن تحتاجه أوكرانيا لإعادة الإعمار.. وأنا ملتزمة بالعمل مع الكونجرس وحلفائنا وشركائنا الدوليين للبناء على هذا الدعم على المدى المتوسط والطويل".

وشددت بعد اجتماعها الأربعاء مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزير ماليته سيرغي مارشينكو على ضرورة مساعدة حكومتهما على مواصلة العمل في ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة.

وفي المنتدى الذي استضافه رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قال شميغال إن بلاده بحاجة إلى "جسر مالي" يصل إلى 5 مليارات دولار شهريا للأشهر الخمسة المقبلة.

ودعا إلى "خطة إنعاش لأوكرانيا على غرار خطة مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية".

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وائل لطفي

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