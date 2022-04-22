الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالتعدى على مسنة فى التجمع الخامس

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة  الأمن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تعدي أحد الأشخاص على "مسنة" بالضرب حال ممارستها رياضة المشي بالقاهرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية  من ضبط مرتكب الواقعة.

وعقب رصد تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمنشور متضمنًا تعدى أحد الأشخاص على والدة صاحبة الحساب "مسنة" بالضرب حال ممارستها رياضة المشي بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من التوصل للمجني عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بمحل البلاغ فوجئت بقيام شخص مجهول بالتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه، وتبين أنه "مهتز نفسيًا"، وبسؤال والده أقر بأن نجله يعاني من إعاقة ذهنية ويخضع للعلاج بإحدى المستشفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

مستشفيات فيس بوك مديرية امن القاهرة شخص مجهول التجمع الخامس التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة متهم بالتعدي على مسن

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وائل لطفي

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