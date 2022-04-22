الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«زيه زيك» بعد دعوة محمد صلاح.. كيف يساعد حيوانك الأليف على تحسين حالتك النفسية؟

محمد صلاح
محمد صلاح

"دة روح زيه زيك".. نشر اللاعب المصري  العالمي محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو بعنوان دعوة للرفق بالحيوان، وتضمن الفيديو صور له بقطته الشهيرة، بالإضافة إلى محبي الحيوانات الأليفة بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعا نجم نادي ليفربول، بضرورة الرفق بهؤلاء الحيوانات التي وصفهم قائلًا:"صحبك، ونيسك، واحد من العايلة، كاتم أسرارك، عشرة عمر، ابنك، عابر سبيل، حارس، كوميديان، زميلك، مطرب، فنان، فلاح، دراعك اليمين".

لينك الفيديو.. 

https://fb.watch/cxxftOaiFl/

-محمد صلاح: "زيه زيك.. روح مش طالبة غير الرحمة"

ختم النجم محمد صلاح الفيديو بجملة، "زيه زيك.. روح مش طالبة غير الرحمة"، الامر الذي تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشر الفيديو بسرعة البرق على منصات التواصل الإجتماعي، حيث يعتبر النجم المصري، من المؤثرين والمهتمين بحقوق الحيوان.-

- كيف يساعد حيوانك الأليف على تحسين الحالة النفسية؟

 

يمكن أن يساعد رعاية حيوان أليف في تحسين صحتنا النفسية و العقلية بعدة طرق وفقًا لما ذكره الباحثون بموقع " mentalhealth" الخاص بالطب النفسي ومنها: 

-  زيادة نشاطك البدني، فمن المرجح أن يصطحب أصحاب الكلاب حيواناتهم الأليفة يوميًا للتنزه أو الجري، ويمكن أن تكون هذه طريقة ممتعة لملائمة التمرين  مع روتينك اليومي.

- كما يمكن أن تمنحك الحيوانات الأليفة إحساسًا بالأمان وشخصًا تشاركه يومك، حيث يساعدك الاهتمام بهم على الشعور بالرغبة والحاجة، وهذا مفيدًا بشكل خاص لكبار السن أو أولئك الذين يعيشون بمفردهم.

 - أكد الخبراء، أن الحيوانات الأليفة،  مستمعين رائعين ، وتقدم حبًا غير مشروط ولن تنتقدك، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز ثقتك بنفسك، خاصة إذا كنت تشعر بالعزلة أو سوء الفهم.

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أشار الباحثون، أنه غالبًا ما يتوقف أصحاب الكلاب ويتحدثون مع بعضهم البعض أثناء المشي، لكن الحيوانات الأليفة الأخرى يمكن أن تكون وسيلة لمقابلة الناس أيضًا في متاجر الحيوانات الأليفة.

- يمكن للأشخاص المصابين بالتوحد الاستفادة من امتلاك حيوان أليف، حيث توفر الحيوانات الأليفة نوع العلاقة غير المشروطة التي يمكن أن تساعد الشخص على بناء المهارات الاجتماعية والثقة، ويمكنهم توفير شعور بالهدوء والطمأنينة إذا شعر صاحبها بالارتباك.

- أضاف الخبراء، أنه يمكن للأطفال المصابين بالتوحد الذين يعانون من مشاكل حسية إشراك حيوانهم الأليف في أنشطة التكامل الحسي لمساعدتهم على التعود على شعور شيء ما على جلدهم أو كيف تنبعث منه الرائحة أو الأصوات.

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