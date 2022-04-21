الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة توجه تهمة إحداث عاهة مستديمة لعامل قضم إصبع مديره

الامن
الامن

وجهت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد صفوت، تهمة إحداث عاهة مستديمة لعامل متهم بقضم إصبع مديره في العمل، داخل مطعم بالزمالك.

وجاء ذلك عقب تسلم النيابة تقرير طبي يفيد قطع جزء من أصبع المجني عليه، وتم حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، على الرغم من تصالح الطرفين وتنازل المجني عليه عن الدعوى.

وكان المجني عليه حضر للنيابة وتنازل عن شكواه عقب اعتراف المتهم وتصالح الطرفين.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل قام بقضم «صباع مديره» في العمل داخل مطعم بحي الزمالك بمنطقة القاهرة بسبب توبيخه في العمل، وتباشر نيابة قصر النيل التحقيق مع المتهم بالواقعة. 

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من المستشفى، بإصابة عامل بقطع في «عقلة الإصبع» وبترها، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث في مطعم بمنطقة الزمالك، وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه، وعامل آخر بالمطعم، بسبب توبيخ الضحية للمتهم لتكاسله عن العمل، مما جعل المتهم يقوم بقضم إصبع المجني عليه الذي يترأسه في العمل داخل المطعم، وفر هاربا، لتأمر النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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