جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للعلمي والأدبي ونظام الأسئلة والإجابة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية لطلاب الصف الثالث الثانوي، لمدة أسبوعين، وحدد نظام الامتحانات والأسئلة وكيفية التصحيح.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

وحدد شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة التربية والتعليم، موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 للعام الدراسي الحالي، يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع.

فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 المواد الأساسية يوم 26 يونيو المقبل.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون ورقية بنظام بابل شيت، موضحة أنه لن توجد أسئلة مقالية في جميع المواد الدراسية خلال الامتحانات، ولن يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب ولا التابلت داخل لجان الامتحانات منعا للغش على أن يتم تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني بالكامل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم ورياضة

اليوم مادة الامتحان الأحد 26 يونيو مادة اللغة العربية الثلاثاء 28 يونيو مادة اللغة الإنجليزية الأحد 3 يوليو مادة الكيمياء الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الديناميكا الخميس 7 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من 9 - 12 يوليو 2022 إجازة عيد الأضحى الخميس 14 يوليو مادة الفيزياء الأحد 17 يوليو مادة الجولوجيا للعلمي علوم والتفاضل والتكامل لعلمي رياضة الخميس 21 يوليو مادة الأحياء لطلاب علمي علوم والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة

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