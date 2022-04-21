الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 للعلمي والأدبي ونظام الأسئلة والإجابة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية لطلاب الصف الثالث الثانوي، لمدة أسبوعين، وحدد نظام الامتحانات والأسئلة وكيفية التصحيح.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 

وحدد شوقي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة التربية والتعليم، موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2022 للعام الدراسي الحالي، يوم 20 يونيو 2022 للمواد غير المضافة للمجموع.

فيما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 المواد الأساسية يوم 26 يونيو المقبل.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون ورقية بنظام بابل شيت، موضحة أنه لن توجد أسئلة مقالية في جميع المواد الدراسية خلال الامتحانات، ولن يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب ولا التابلت داخل لجان الامتحانات منعا للغش على أن يتم تصحيح الامتحانات بشكل إلكتروني بالكامل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم ورياضة

اليوم مادة الامتحان
الأحد 26 يونيو  مادة اللغة العربية
الثلاثاء 28 يونيو  مادة اللغة الإنجليزية
الأحد 3 يوليو مادة الكيمياء
الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الديناميكا
الخميس 7 يوليوامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية
من 9 - 12 يوليو 2022إجازة عيد الأضحى  
الخميس 14 يوليومادة الفيزياء
 الأحد 17 يوليو مادة الجولوجيا للعلمي علوم والتفاضل والتكامل لعلمي رياضة
الخميس 21 يوليو  مادة الأحياء لطلاب علمي علوم والاستاتيكا لطلاب علمي رياضة
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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 أدبي

اليوم مادة الامتحان
الأحد 26 يونيو مادة اللغة العربية
الثلاثاء 28 يونيو مادة اللغة الإنجليزية
الأحد 3 يوليو مادة الجغرافيا
 الخميس 7 يوليو مادة اللغة الاجنبية الثانية
من 9 - 12 يوليو 2022إجازة عيد الأضحى 
الخميس 14 يوليو مادة التاريخ
الأحد 17 يوليو مادة علم النفس والاجتماع
الخميس 21 يوليو مادة الفلسفة والمنطق
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