«التعليم» تبدأ تركيب منظومة الكاميرات داخل لجان الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم في تركيب منظومة كاميرات المراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس.

وكشفت مصادر بديوان عام الوزارة، لـ"الدستور"، عن أن هذه الكاميرات ستكون لمواجهة الغش ورصد كل ما يحدث داخل لجان الثانوية العامة لعام 2022.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة الإثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، وتكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام «البابل شيت»- الأسئلة اختيار من متعدد فقط- على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسى أو التابلت.

ويكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع «التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء» بلجان مراقبة ومؤمّنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.

ويؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقًا للجدول المُعتمد بلجان مؤمّنة ومراقبة وطبقًا لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

والطلاب المتقدمون لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» والطلاب المكفوفون يتم امتحانهم أسوة بما هو متبع العام الماضي، وطبقًا للجداول المعتمدة.