الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بشعبتيها الأدبية والعلمية

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، أمس، وأعقبه بحث عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الثانوية العام عن الجدول عبر محركات البحث جوجل.

مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بشعبتيها الأدبية والعلمية

ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 بداية من يوم الإثنين الموافق ٢٠ يونيو وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك. 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 كالتالي:

 يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 امتحان اللغة العربية للشعب "الأدبية والعلمية"

يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعب "العلمية والأدبية"

 يوم الأحد 3 يوليو 2022 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية علوم ورياضيات، امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

txt

«التعليم» تبدأ تركيب منظومة الكاميرات داخل لجان الثانوية العامة

txt

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

 يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" للشعبة العلمية رياضيات.

 يوم الخميس 7 يوليو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعب الأدبية والعلمية رياضيات وعلوم.

إجازة عيد الأضحى 2022 لطلاب الثانوية العامة

وتتوقف الامتحانات من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ثم تستأنف الامتحانات يوم الخميس 14 يوليو 2022 بامتحان مادة الفيزياء للشعب العلمية علوم ورياضيات، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية

 يوم الأحد 17 يوليو 2022 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" للشعبة العلمية رياضيات، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 امتحان الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" للشعبة العلمية رياضيات.

ويؤدون الطلاب في ختام ماراثون الامتحانات، يوم الخميس 21 يوليو 2022، بامتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم، والرياضيات التطبيقية الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية جدول امتحانات امتحان الجغرافيا امتحانات الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بتوجيهات الرئيس.. بدء صرف معاشات مايو غدا

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

استبدال العقوبة لـ«الخدمة العامة».. تحركات برلمانية لحل أزمة الغارمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلى الحرم القدسى

16 بندًا لمنع انتهاكات إسرائيل.. بيان اللجنة العربية حول الأوضاع فى الأقصى

اللجنة العربية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى