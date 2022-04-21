أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، أمس، وأعقبه بحث عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الثانوية العام عن الجدول عبر محركات البحث جوجل.

مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بشعبتيها الأدبية والعلمية

ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 بداية من يوم الإثنين الموافق ٢٠ يونيو وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 كالتالي:

يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 امتحان اللغة العربية للشعب "الأدبية والعلمية"

يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعب "العلمية والأدبية"

يوم الأحد 3 يوليو 2022 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية علوم ورياضيات، امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" للشعبة العلمية رياضيات.

يوم الخميس 7 يوليو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعب الأدبية والعلمية رياضيات وعلوم.

إجازة عيد الأضحى 2022 لطلاب الثانوية العامة

وتتوقف الامتحانات من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ثم تستأنف الامتحانات يوم الخميس 14 يوليو 2022 بامتحان مادة الفيزياء للشعب العلمية علوم ورياضيات، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية

يوم الأحد 17 يوليو 2022 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" للشعبة العلمية رياضيات، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية

يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 امتحان الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" للشعبة العلمية رياضيات.

ويؤدون الطلاب في ختام ماراثون الامتحانات، يوم الخميس 21 يوليو 2022، بامتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم، والرياضيات التطبيقية الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.