واشنطن تحضّ دول أمريكا اللاتينية على إصدار إعلان قوى حول الهجرة

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستسعى خلال اجتماع مع قادة أمريكا اللاتينية في لوس أنجلوس في يونيو لإصدار "إعلان قوي" بشأن تنسيق الجهود في ظلّ تزايد أعداد المهاجرين.



ويقوم بلينكن بزيارة ليومين إلى بنما للقاء نظرائه الإقليميين في ظلّ هجرة أعداد قياسية من الأشخاص حول العالم، ما يسبّب أزمة إنسانية ويفاقم المخاوف السياسية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح الوزير الأمريكي أن محادثات بنما تهدف إلى "وضع الأساس لإعلان قوي لقادتنا" في قمة الأمريكيتين التي ستعقد في كاليفورنيا من 6 إلى 10 يونيو.

وحضّ على إصدار "إعلان لوس أنجلوس بشأن حماية الهجرة الذي ينصّ على مبادئنا المشتركة لاستجابة تعاونية ومنسقة".

وأضاف بلينكن: "يمكننا إحداث تغيير عميق في حياة مواطنينا الأكثر ضعفاً وفي مستقبل منطقتنا".

ودعا الرئيس الأمريكي لقمة لوس أنجلوس لتسليط الضوء على أجندته لتعزيز الديمقراطية، ومن المتوقع ألا يدعى إليها الحكّام المستبدّون في المنطقة.

وهناك نحو 100 مليون نازح حول العالم، وهو أكبر عدد منذ الحرب العالمية الثانية. ويفرّ الأوكرانيون بوتيرة سريعة من بلادهم منذ بدء الغزو الروسي في فبراير.

وتتزايد منذ سنوات معدلات الهجرة في الشطر الغربي من العالم، بدفع من النزاعات والفقر والكوارث التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.

وأوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 221 ألف شخص عند الحدود مع المكسيك في مارس، وهو أكبر عدد يسجّل في شهر منذ أكثر من 20 عاما.

كما تشهد دول في أنحاء الأمريكيتين تدفقا متزايدا للمهاجرين الآتين خصوصا من السلفادور وغواتيمالا وهايتي وهندوراس وفنزويلا.

وبلينكن الذي يرافقه في الزيارة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، جدد الدعوة للتركيز على الأسباب الجذرية للهجرة بما فيها الفساد والقمع السياسي وتغير المناخ.

لكنّه دعا على المدى القريب إلى التنسيق لدعم دول مثل كولومبيا والمكسيك وبنما وكوستاريكا التي تستقبل مهاجرين.

