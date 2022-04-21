تعرف على موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية، خلال الفترة الأخيرة، عن موعد امتحانات الثانوية الأزهرية التى أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية.

"الدستور" يرصد خلال السطور المقبلة موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، ضمن خدماته اليومية التي يقدمها للمواطنين.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام 2021-2022 يوم 2 يونيو المقبل وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، وتستمر حتى يوم 17 يونيو المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة وفقا لما أعلنت عنه إدارة الامتحانات.

يشار إلى أن الطلاب بدأوا في تحرير استمارة الشهادة الثانوية الفترة القليلة الماضية. على أن يكون موعد امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل.