محافظ دمياط تشارك في احتفالات كنيسة العذراء مريم بعيد القيامة

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالها نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس، الذى أعرب عن تقديره لزيارتها للكنيسة اليوم للمشاركة في الاحتفال، كما قدم لها التهنئة بهذه المناسبة، ونقل تحيات وتهانى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأبناء محافظة دمياط بمناسبة عيدي القيامة المجيد والفطر المبارك.

وهنأت المحافظ جموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما تقدمت بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة المجيدة، داعيةً الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت عوض: “حاليا نعيش مناسبات دينية عظيمة تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء مصر وروحه الطيبة، ونستلهم من تلك الأعياد العظات السامية التي تدعو لها الأديان السماوية”.

ومن جهته هنأ مدير مديرية الأوقاف أبناء محافظة دمياط بمناسبة هذه الأعياد المجيدة، مؤكدًا أن تجمعنا يبعث صورة وحدة الشعب المصرى للعالم أجمع.

وقالت "الدكتورة منال عوض" إننا حاليا نعيش مناسبات دينية عظيمة تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء مصر وروحه الطيبة، مؤكدة أننا نستلهم من تلك الأعياد العظات السامية التى تدعو لها الأديان السماوية.