الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تشارك في احتفالات كنيسة العذراء مريم بعيد القيامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالها نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبرارى بلقاس، الذى أعرب عن تقديره لزيارتها للكنيسة اليوم للمشاركة في الاحتفال، كما قدم لها التهنئة بهذه المناسبة، ونقل تحيات وتهانى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأبناء محافظة دمياط بمناسبة عيدي القيامة المجيد والفطر المبارك.

وهنأت المحافظ جموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما تقدمت بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة المجيدة، داعيةً الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت عوض: “حاليا نعيش مناسبات دينية عظيمة تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء مصر وروحه الطيبة، ونستلهم من تلك الأعياد العظات السامية التي تدعو لها الأديان السماوية”.

ومن جهته هنأ مدير مديرية الأوقاف أبناء محافظة دمياط بمناسبة هذه الأعياد المجيدة، مؤكدًا أن تجمعنا يبعث صورة وحدة الشعب المصرى للعالم أجمع.

وقالت "الدكتورة منال عوض" إننا حاليا نعيش مناسبات دينية عظيمة تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء مصر وروحه الطيبة، مؤكدة أننا نستلهم من تلك الأعياد العظات السامية التى تدعو لها الأديان السماوية.

دمياط إقليم محافظة دمياط أحداث دمياط كنيسة العذراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: عقد امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونيا مع حل العوائق

«القباج» تفتتح «ليالى الجبخانة».. 10 أيام من الفن فى عزبة خير الله

حدث ليلا| موظف يطلق النيران على شقيقيه بالوراق ووالد «طفلة البلكونة» يغادر قسم الهرم

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ضبط المتهم بقضم إصبع مديره داخل مطعم بالزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المصلى القبلي وقبة الصخرة

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟