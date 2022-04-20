الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محافظ قنا يستقبل 73 مواطنًا للاستماع إلى شكواهم

قيادات محافظة قنا
قيادات محافظة قنا

واصلت قيادات محافظة قنا ممثلة في اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا، إنه استقبل اليوم الإثنين، 73 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة، وتم الاستماع إلى شكواهم، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوع.

وأشار إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف الداودي: «من واجبنا كمسؤولين السعي نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدًا على مبدأ سيادة القانون»، مشيرًا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق المزيد من الشفافية ويبني جسور الثقة بين المواطن والدولة.

محافظ قنا اللواء اشرف الداودي المهندس نبيل الطيبي وكيل مديرية التضامن حسن عثمان

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وائل لطفي

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