الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» توفّر «كارت الخير» وقسائم شراء سلع مجانية بمنافذ «كلنا واحد»

كلنا واحد
كلنا واحد

وفر قطاع حقوق الإنسان، بوزارة الداخلية، عددا من قسائم الشراء المعنونة باسم «كارت الخير» تتيح لحاملها صرف سلع غذائية مجانية من المجمعات الاستهلاكية وفقاً لاحتياجه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة كلنا واحد.

كما تم إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات من القطاع للقيام بتوزيع تلك الكروت على عدد من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (الفيوم – الإسماعيلية – بنى سويف - السويس).

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

جاء ذلك فى إطار ثوابت استراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصرى والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

قطاع حقوق الإنسان كارت الخير مبادرة كلنا واحد السويس شهر رمضان المبارك

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وائل لطفي

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