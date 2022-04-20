روسيا تسجل 9195 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 9 آلاف و195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 مليونا و101 ألف و986 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم حسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، بارتفاع تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 374 ألفا و171 حالة بعد تسجيل 223 حالة جديدة أمس، وأضاف أن 16 ألفا و200 شخص تعافوا من الإصابة بالفيروس بتناقص قدره 3.4% مقارنة بأمس.

وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد فعالية الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتحصين ضد الفيروس.