الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسجل 9195 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

 سجلت روسيا 9 آلاف و195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 مليونا و101 ألف و986 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، في بيان اليوم حسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية، بارتفاع تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 374 ألفا و171 حالة بعد تسجيل 223 حالة جديدة أمس، وأضاف أن 16 ألفا و200 شخص تعافوا من الإصابة بالفيروس بتناقص قدره 3.4% مقارنة بأمس.

وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد فعالية الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتحصين ضد الفيروس.

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