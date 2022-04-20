النرويج ترسل 100 صاروخ دفاع جوي إلى أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع النرويجية، اليوم الأربعاء، إن النرويج تبرعت بنحو 100 صاروخ دفاع جوي من طراز ميسترال لأوكرانيا، مضيفة أن الأسلحة شُحنت بالفعل.

يأتي تحرك النرويج في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومات الغربية، بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف دعما لها في مواجهة الغزو الروسي.

وقالت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا إنها سترسل المزيد من أسلحة المدفعية إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.

يأتي هذا فيما طلب القائد الأوكراني لقوات مشاة البحرية المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الإجلاء إلى دولة أخرى.

وقال سيرهي فولينا، قائد اللواء 36 لمشاة البحرية في أوكرانيا، في رسالة فيديو مدتها دقيقة واحدة نشرت على فيسبوك في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء:"العدو يفوقنا بمقدار 10 إلى .1 نناشد جميع قادة العالم مساعدتنا".

وأضاف فولينا أن روسيا تتمتع بمزايا في القوات الجوية والمدفعية والقوات البرية والمعدات والدبابات.

ويدافع الجانب الأوكراني عن موقع واحد فقط، هو مصنع آزوفستال للصلب، حيث يحتمي المدنيون بالإضافة إلى الجيش.

قال فولينا:"هذه هي مناشدتنا للعالم.. قد يكون هذا هو النداء الأخير في حياتنا، وربما نواجه أيامنا، إن لم تكن ساعاتنا الأخيرة".