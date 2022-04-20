الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تفرض عقوبات على ابنتى بوتين ضمن 14 شخصية روسية

بوتين وابنتيه
بوتين وابنتيه

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، فرض عقوبات جديدة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بروسيا، ردا على العملية الروسية في أوكرانيا، تشمل ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين ماريا وكاترينا.

يأتي القرار كجزء من جولة جديدة من العقوبات التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو.

وتفرض هذه الإجراءات الجديدة قيودا على 14 من المقربين من النظام الروسي، بما في ذلك الطبقة الحاكمة الروسية وأفراد عائلاتهم، ومن بينهم ابنتا بوتين البالغتان (ماريا فورونتسوفا (بوتينا) البالغة من العمر 36 عاما وكاترينا تيخونوفا البالغة من العمر (35 عاما).

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية، أن هذه الإجراءات تُظهر أن كندا لن تتوانى عن تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركائه المسؤولية عن ما وصفته بتواطئهم في العملية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الوزيرة الكندية: إن "كندا تواصل الوقوف إلى جانب الرجال والنساء الشجعان الذين يناضلون من أجل حريتهم في أوكرانيا. سنستمر في فرض تكاليف باهظة على النظام الروسي بالتنسيق مع حلفائنا وسنتابع بلا هوادة المساءلة عن أفعالهم. سوف يحاسبون على جرائمهم".

أوكرانيا روسيا رئيس الوزراء فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيرة الخارجية فرض عقوبات

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وائل لطفي

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