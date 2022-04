الاختيار 3 الحلقة 18.. كواليس رفض «الإدارية العليا» الطعن على حل مجلس الشعب الإخواني

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

تفاصيل احداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18

وشهدت الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3، حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن على حكم القضاء الإداري بشأن انتخابات مجلس النواب في عهد الإخوان.

وفي 2012 رفضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا (فحص الطعون) الطعن على حل مجلس الشعب.

وكانت حينها المحكمة الدستورية العليا أحالت الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) للنظر فى موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية، والفصل فيها، وذلك بعد الفصل فى الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذى ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء