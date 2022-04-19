الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 18|«الناس كلها بتحبك» أكذوبة روجها الإخوان للمعزول مرسي

مرسي
مرسي

بدأت الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3 “القرار" التي حملت عنوان "الوافدين من الخارج"، بحديث بين الرئيس المعزول محمد مرسي مع مدير مكتبه أحمد عبد العاطي حول الطعن الذي قدمته مؤسسة الرئاسة على حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات البرلمانية، على الرغم من بيان قد أصدره المعزول وقتها باحترام قرارات القضاء وعدم الطعن على أحكامها.

تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3

وقال مرسي لعبد العاطي: "هو انا كل ما هطلع قرار هتراجع عنه تاني.. الناس هتقول عني ايه ماليش كلمة".

ورد عبد العاطي على المعزول قائلا: “يا فندم لو القضاء الاداري وافق كان بها  ماوافقش يكون أخد انذار ان قراراته مش هتعدي تاني من غير صدام مع الرياسة”.

وأكمل عبد العاطي حديثه: "ثم ما تقالقش يا ريس كل الناس في الشارع بتحبك".

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

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أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3 مواعيد مسلسل الاختيار 3 فترة حكم الاخوان الفريق عبدالفتاح السيسي محمد مرسي كريم عبدالعزيز ياسر جلال أحمد عز أحمد السقا فريق عمل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

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