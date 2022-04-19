الاختيار 3 الحلقة 18.. أبوأنس يدبر سفر أبوأيوب إلى ليبيا فى أسرع وقت

كشف مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 اليوم، عن ظهور التكفيري أبوأنس بصحبة أبوأيوب، وقال له إنه خلال فترة قصيرة سيتم تدبير سفره إلى ليبيا، فقال أبوأيوب: أنا عايز أسافر في أقرب وقت، ورد عليه أبوأنس: "لا تقلق ستكون في مكانك الذي تستحقه قريبًا.. نام واحلم يا شيخ لا أحد يحاسب أحدًا على أحلامه".

تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف عن الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلات حول التحالفات الإسلامية والإخوان وحزب النور.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذه الأوقات: 2:30 صباحًا 3:30 عصرًا من اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.