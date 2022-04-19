الاختيار 3 الحلقة 18| «أبو منير» يُكلف «إسراء» بمهمة استطلاع داخل «الكتيبة 101»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

أحداث الاختيار 3 الحلقة 18

وخلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3، ظهرت فتاة الشرقية “إسراء”وهي تحمل حقيبة أعطاها لها التكفيري “أبو منير” بعد تكليفها بدخول أحد المقرات الشرطية وهي الكتيبة 101 بدعوى التقدم ببلاغ، على أن تقوم برصد التحركات والتفاصيل داخل القطاع.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء