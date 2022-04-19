الاختيار 3 الحلقة 18| الإعلامية منى الشاذلي توثق انتهاكات الجماعة الإرهابية

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وبدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل “الاختيار 3”، بظهور الإعلامية مني الشاذلي في بداية الحلقة وهي تبث عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث التي مرت بها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية.

يعرض مسلسل “الاختيار3” لكلٍ من الفنان ياسر جلال وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا بشكل حصري على شبكة قنوات ON والتي حصلت على حقوق عرضه واعادته خلال شهر رمضان

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يوميا خلال شهر رمضان على شبكة قناة ON فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الاعادة على قناة ON

و يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة على قناة ON Drama

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

أبطال مسلسل الاختيار 3

يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 عدد كبير من نجوم الفن وهم على حسب الظهور على الشاشة

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و سينرجي.