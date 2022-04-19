الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 18.. والد بسمة يكشف سر رفضه زواج ابنته من الضابط مروان

الضابط مروان
الضابط مروان

أوضح مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 اليوم، توجه الضابط مروان ويجسد دوره الفنان أحمد عز إلى والد بسمة لطلبها للزواج، فقال له: «يا ابني أنت إنسان محترم وأي بيت في الدنيا يتمناك».

تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3

وتابع: «كان لي صديقين عشرة عمري، وكنا نجلس سويا في منازل بعضنا، وتحقق حلم اثنين من زملائي الأول ضابط جيش والثاني بالشرطة، والتحقت أنا بكلية الطب، وقلت لهم دخلت الكلية لعلاجكم إذا مرضتم، وعقب ذلك استشهد الاثنين وكان بينهم واحد استشهد على يدي، وكان الناس يحضرون لمواساتي وكانوا يقولون لي أفرح فهما شهيدين، وكان الألم في قلبي لا يداويه شيئا»، متابعا: «للأسف لن أزوجك ابنتي خوفا عليها».

ليعلق الضابط مروان قائلا: «الموت مكتوب على الجميع وليس على الضابط فقط»، ليرد والد بسمة: «لا أريد كسر خاطر ابنتي»، وتأسف له.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.

أبطال مسلسل الاختيار 3 

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

الاختيار 3 الحلقة 17|كيف سخر المصريون من زيت وسكر الإخوان في الدعاية الانتخابية؟

الاختيار 3| كواليس رفض «الإدارية العليا» الطعن على حل مجلس الشعب الإخواني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON Eفى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

الاختيار 3 أحمد عز مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3 مواعيد مسلسل الاختيار 3 فترة حكم الاخوان الفريق عبدالفتاح السيسي محمد مرسي كريم عبدالعزيز ياسر جلال أحمد السقا فريق عمل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلى والرجاء

محمد الباز يحاور عبدالرحيم كمال: أنا آسر الشيخ عرفات وأسيره

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

الاختيار 3 الحلقة 18.. الأمن يخترق خلية أبو منير عبر إسراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس