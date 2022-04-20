الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالسبانخ.. طريقة سهلة لعمل وصفة الكانيلوني اللذيذة في المنزل

وصفة الكانيلوني
وصفة الكانيلوني

الكانيلوني عبارة عن أنابيب معكرونة كبيرة، مثالية لحشو أي شىء مفضل لديك خبزه في الفرن، إنها خيار رائع عند إطعام لحشد من الناس حيث تتطلب القليل من العمل.

في هذه الوصفة نقدم كانيلوني بالسبانخ والريكوتا، ولكن يمكن تنويع الحشوة لتناسب أذواقك الخاصة.

طريقة سهلة لعمل وصفة الكانيلوني في المنزل

مكونات
12 أنبوب كانيلوني
1 بصلة مفرومة ناعماً
2 فص ثوم مفروم
علبتان 400 جرام من الطماطم المفرومة
1 باقة ريحان مفروم
500 جرام سبانخ مغسولة
500 جرام من الريكوتا
50 جرام جبن بارميزان
1 بيضة
100 جرام جبن موزاريلا مبشور
ملح
فلفل اسود
 

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الطريقة

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية

سخني قدر على نار متوسطة مع قليل من الزيت وضعي البصل والثوم بدون تلوين

أضيفي الطماطم وتبليها بالملح والفلفل، واتركيها حتى الغليان ثم اتركيها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى تتكاثف الصلصة، ثم أضيفي الريحان.

في هذه الأثناء، قومي بوضع السبانخ في مقلاة وصرف أي رطوبة زائدة في منخل

ونقطع السبانخ وتوضع في وعاء مع جبنة الريكوتا والبارميزان، يخفق في البيض ثم يتبل بالملح والفلفل

ضعي نصف الصلصة في قاعدة صينية الخبز، انقلي خليط الحشو إلى كيس أنابيب ثم انخلي الخليط في الكانيلوني وضعيه في الطبق فوق الصلصة

تُغطى بصلصة الطماطم المتبقية والموزاريلا المبشورة وتُخبز في الفرن لمدة 40-45 دقيقة، حتى تمر السكين بسهولة في المعكرونة ويصبح سطحها بنياً ذهبياً.

اتركيها للراحة لمدة 5 دقائق قبل التقسيم بين الأطباق والتقديم.

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طريقتان لعمل الكانيلوني

حشو أنابيب المعكرونة الجافة

لف الحشوة في شرائح لازانيا طازجة

البعض يحب استخدام الأنابيب جزئيًا لأنها أكثر فعالية من حيث التكلفة، وأيضًا بسبب الحجم، حيث تكون صفائح اللازانيا أكثر سمكًا وتحتاج إلى طبقة مزدوجة حيث تتداخل الألواح لإغلاق الحشوة، ومن المؤكد أن الكانيلوني ينتهي بها الأمر أكبر.

صلصة كانيلوني

يجب أن يتم دهن الكانيلوني بكمية كبيرة بالصلصة لضمان وجود سائل كافٍ لأنابيب المعكرونة الجافة لامتصاصها وطهيها في الفرن، الصلصة الأكثر شيوعًا هي صلصة معكرونة الطماطم.

هناك وصفات بالخارج تقول يمكنك استخدام الطماطم المعلبة العادية أو الطماطم باساتا للتزيين.
 

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الكانيلوني حشوة الكانيلوني معكرونة صلصة سبانخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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