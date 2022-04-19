ضبط 365 كيلو لحوم مجهولة المصدر بمصنع دون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنع لتصنيع اللحوم دون ترخيص والتحفظ على 365 كيلو لحوم دون بيانات.

حيث قامت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم دون ترخيص.

تم تحريز الأصناف و الكميات الآتية :(١ كجم لون كامينا،١٠ كجم لحوم جاموسي هندي مجهول المصدر، ١٦ كجم لحوم برازيلي بقرى مجهول المصدر، ٧٥ كجم لحوم هندي مجهولة المصدر، ٣٠ كجم كبدة مجهولة المصدر، ٢٠ كجم دقيق بروتين مجهول المصدر، ٩٠ كجم سوسيس مجهول المصدر، ٤٠ كجم همبرجر بدون بيانات، ٢٠ كجم سجق بدون بيانات، ٥١ كجم بانيه دجاج بدون بيانات، ١٢ كجم لحم مفروم بدون بيانات، بإجمالي 365 كيلو جرام).

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع مصنعات اللحوم، حفاظا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة.

وكانت قد ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية 640 لتر زيت طعام مستعمل لتدويره مرة أخرى، خلال حملات لمراقبة الأسواق.

حيث قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة وتجميع زيت طعام مستعمل ومستخدم من قبل بغرض إعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى، وتم تحريز الكميات الآتية: (عدد ١٠ براميل زيت طعام مستعمل ×٥٠ لتر بإجمالي ٥٠٠ لتر، عدد ٧ جراكن زيت طعام مستعمل × ٢٠ لتر بإجمالي ١٤٠ لتر، وذلك بإجمالى عدد ٦٤٠ لتر زيت مستعمل).