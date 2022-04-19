الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 365 كيلو لحوم مجهولة المصدر بمصنع دون ترخيص بالإسكندرية

ضبط مصنع لتصنيع
ضبط مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنع لتصنيع اللحوم دون ترخيص والتحفظ على 365 كيلو لحوم دون بيانات.

حيث قامت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع اللحوم دون ترخيص.

تم تحريز الأصناف و الكميات الآتية :(١ كجم لون كامينا،١٠ كجم لحوم جاموسي هندي مجهول المصدر، ١٦ كجم لحوم برازيلي بقرى مجهول المصدر، ٧٥  كجم لحوم هندي مجهولة المصدر، ٣٠ كجم كبدة مجهولة المصدر، ٢٠ كجم دقيق بروتين مجهول المصدر، ٩٠ كجم سوسيس مجهول المصدر، ٤٠ كجم همبرجر بدون بيانات، ٢٠ كجم سجق بدون بيانات، ٥١  كجم بانيه دجاج بدون بيانات، ١٢ كجم لحم مفروم بدون بيانات، بإجمالي 365 كيلو جرام).

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع مصنعات اللحوم، حفاظا على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة.

وكانت قد ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية 640 لتر زيت طعام مستعمل لتدويره مرة أخرى،  خلال حملات لمراقبة الأسواق.

حيث قامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر  رئيسة الرقابة، ومحمد الشافعى مفتش الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير  محضر حيازة وتجميع زيت طعام مستعمل ومستخدم من قبل بغرض إعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى، وتم تحريز الكميات الآتية: (عدد ١٠ براميل زيت طعام مستعمل ×٥٠ لتر بإجمالي ٥٠٠ لتر، عدد ٧ جراكن زيت طعام مستعمل × ٢٠ لتر بإجمالي ١٤٠ لتر، وذلك بإجمالى عدد ٦٤٠ لتر زيت مستعمل).

الإسكندرية بدون ترخيص بدون بيانات حملات تموينية تحريز الأصناف

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلي والرجاء

الرئيس يوجه بتوطين الصناعات الاستراتيجية وإنهاء استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي

الطيب: المسيحيون ليسوا أهل الذمة.. ولا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

حجب 12 موقعًا للإساءة وامتهان الأديان ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس

بعد إطلاق الصواريخ.. هل اقتربت المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل؟