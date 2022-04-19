إطلاق مشروع «سينما الشعب».. التذكرة بـ40 جنيهاً وفيلم أحمد حلمي الأول

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مشروع “سينما الشعب” الذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط، من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر، ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 ويبدأ بخمسة دور عرض في أربعة محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى ثم يعمم بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويضم المشروع أفلاماً روائية قصيرة أو تسجيلية قصيرة من إنتاج وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون والمركز القومي للسينما والإدارة العامة للثقافة السينمائية تعرض قبل بداية الفيلم السينمائي الرئيسي الذي تقدمه شركات التوزيع الكبرى مما يساهم في إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة التى تنتجها وزارة الثقافة ويساهم في نشر الوعي المجتمعي وكذلك الأعمال المستقلة المتميزة.

قالت عبد الدايم إن المشروع يبرز إيمان الدولة بدور الفنون والثقافة وتأثير القوى الناعمة في تشكيل الوعي العام ويأتي ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري، حيث يتيح الفرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح آفاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم إلى داخل الوطن.

وأضافت أنه حرصا على جذب جميع شرائح المجتمع، وتنفيذاً لمبدأ العدالة الثقافية التي تعد إحدى محاور عمل وزارة الثقافة تقرر أن يبلغ أسعار التذاكر الخاصة بالعروض 40 جنيهاً فقط.

وأشارت إلى أهمية المشروع في نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد إبداعية جادة وهادفة، ووصفت المشروع بأنه إضافة حقيقية وفاعلة للأنشطة والفعاليات الإبداعية التي تقدم في المواقع الثقافية.

وتابعت أن المرحلة الثانية تشمل 4 محافظات أخرى هي قصر ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح، سينما هيبس بالوادي الجديد، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وصرح الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بأنه بدعم من وزيرة الثقافة تم الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والتقنية في المحافظات الأربع الأولى استعداداً لبدء العمل في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن تم الاتفاق مع شركات التوزيع الكبرى على تقديم أحدث إنتاج فني لها والذي يبدأ بفيلم “واحد تاني” بطولة الفنان أحمد حلمي وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

وتابع أن الإدارة السينمائية بالهيئة برئاسة الفنان تامر عبد المنعم تعمل على قدم وساق للانتهاء من تجهيزات المواقع الثقافية بالمحافظات حتى يصل المنتج السينمائي الجاد لكافة ربوع الوطن.