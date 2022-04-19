أول تعليق من وزير التعليم على شائعة إقالته من منصبه: «إثارة البلبلة قبل أي حدث»

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في أول تعليق له على خبر شائعة إقالته.

وأوضح في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «قبل أي حدث كبير أو مهم في التربية والتعليم تنطلق الشائعات والأكاذيب والفبركة، لبلبلة المجتمع وصرف نظره عن الموضوع المهم، حتى في الشهر الكريم».

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد باستقالة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وقالت مصادر بالتعليم لـ«الدستور»: الصورة المتداولة مفبركة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشريها، والوزير يمارس عمله ويستعد لمؤتمر مهم الأربعاء المقبل.

نصيحة لطلاب الثالث الثانوي

كان قد نصح شوقي، طلاب الصف الثالث الثانوي بعدم الالتفات إلى كل ما يقال على السوشيال ميديا بشأن امتحاناتهم.

وقال الوزير، موجها حديثه لأبنائه المرحلة الثانوية لـ"الدستور": كل ما عليكم الآن هو المذاكرة والتدريب على الأسئلة من المنصات المختلفة لوزارة التربية والتعليم"، مضيفًا: أنه سيتم إعلان كل شىء عن الثانوية العامة من خلال مؤتمر صحفي تحدده الوزارة.

وكشف عن عقد الوزارة خلال الأسبوع الجاري مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل اختبارات مرحلة الثانوية العامة للصفوف الثلاثة، ولتوضيح الضوابط الخاصة بامتحانات الطلاب المصريين بالخارج والمواعيد المُقررة لهم.

وتابع: "كما ستُعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا آخر نهاية شهر رمضان؛ للإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم، وتمنى بأن يحصل أولياء الأمور ووسائل الإعلام على أي تفاصيل تتعلق بالوزارة من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات لأي شائعات أو أخبار مغلوطة يتم تداولها عبر السوشيال ميديا.

