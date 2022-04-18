الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن لن يزور أوكرانيا ولن نخوض حربا ضد روسيا

بايدن
بايدن

نفى البيت الأبيض، الإثنين، وجود أي خطط لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التركيز الآن قائم على فرض حزمة عقوبات إضافية ضد روسيا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الولايات المتحدة أرسلت 4 طائرات محملة بأسلحة إلى أوكرانيا من حزمة جديدة قيمتها 800 مليون دولار ، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

ونفى البيت الأبيض وجود نية لدى الرئيس بايدن لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بكل الطرق الممكنة لكنها لن تخوض حربًا ضد روسيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لا نزال نقيم إمكانية إعادة فتح سفارتنا في أوكرانيا".

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن القوات الأوكرانية بصدد الانتصار في معركة كييف والمعارك الآن تتحول إلى شرق البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته وصول 4 طائرات محملة بمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وأخرى خامسة في الطريق اليها.

وأضافت: "شاركت الولايات المتحدة الكثير من المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا بشأن التحركات الروسية وسنواصل تقديم الدعم الأمني والعسكري لكييف".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنهم مستمرون في البحث عن عقوبات جديدة ضد روسيا، لكن ليس لديها أي معلومات بشأن إمكانية إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، بدء هجوم القوات الروسية على شرق أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هجمات صاروخية وقصف مدفعي على نطاق واسع تشنه روسيا الآن على شرق البلاد.

وقال مجلس الأمن القومي الأوكراني، إن المرحلة النشطة من الهجوم الروسي شرقي البلاد بدأت على طول الخط الأمامي.

وكان مسئول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قال في وقت سابق اليوم  إن لروسيا نحو 12 كتيبة قتالية في ماريوبول، مشيرا إلى أن سقوط المدينة سيتيح لموسكو استخدام هذه الكتائب في دونباس.

البيت الأبيض الرئيس الامريكي جو بايدن أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة

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