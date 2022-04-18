الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الأهلى يرسل خطابًا لـ«كاف» بشأن مباراة الرجاء: أطراف تشحن الجماهير

جريدة الدستور

أرسلت إدارة النادي صباح اليوم خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص مباراة العودة بين الأهلي والرجاء المغربي في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

جاء في الخطاب تأكيد من النادي الأهلي على العلاقة المتميزة التي تربطه بنادي الرجاء المغربي وجماهيره المحبة لكرة القدم، وأن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية، وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق.

وأضاف الأهلي في خطابه أنه تلاحظ خلال الساعات الماضية أن هناك أطرافًا أخرى لا تعنيها علاقة الترابط بين الأهلي والرجاء، ولا الضوابط الرياضية، ولا السلامة، ولا خروج المباراة بالشكل اللائق، وتحاول هذه الأطراف من خلال بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بث الشحن الزائد حول كل العوامل المحيطة بالمباراة، والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين.

وأشار الأهلي إلى أنه يثق تمامًا في إدارة نادي الرجاء التي يحترمها ويقدرها، وفي وعي الجماهير المغربية الشقيقة.

وطلب الأهلي من «كاف» الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ويؤمن سلامة الفريقين ويحقق العدالة التحكيمية، وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما في القارة الإفريقية.

وأكد الأهلي في خطابه للاتحاد الإفريقي أن مثل هذه المباريات التي تقام بين الأندية الكبيرة تكون بمثابة عنوان للكرة الإفريقية وتعبيرًا عن المستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي، وتمنى الأهلي أن تخرج المباراة في أحسن صورة وتعبر عن العلاقة الوطيدة التي تربطه بشقيقه نادي الرجاء المغربي.

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