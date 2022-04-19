«بسيط الدين».. عضو بالأزهر العالمى للفتوى يوضح حكم تذوق الطعام وقت الصيام

قال الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن تذوق الطعام فى شهر رمضان، أمر هام تسأل وتستفسر عنه دائما ربات البيوت، حيث أنهم يتذوقون الطعام بحكم أنهم يقومون بإعداد الطعام طوال الشهر الفضيل، فيخافون أن لا يخرج هذا الطعام بشكل جيد، فيقومون بتذوق الطعام بطرف المعلقة دون دخول هذا الطعام إلى الجوف، ونقول وبالله التوفيق، انه لا توجد مشكلة في ذلك مدام لم يدخل الطعام إلى داخل الفم أى الجوف.

وأضاف: عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في برنامج "بسيط الدين" الذي تقدمه "الدستور" طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: أنه يجب علينا عندما نتذوق الطعام، أن نأخذ حذرنا حتى لا يدخل شىء في الفم دون إدراك منا، الأمر الذى يحدث مشكلة كبيرة للشخص الذى يقوم بتذوق هذا الطعام، ولذلك اذا وصل الطعام إلى الجوف يتحول هذا الشخص من كونه صائم إلى شخص مفطر، وعليه أن يعوض هذا اليوم فى يوم آخر، ولذلك أقول لكل ربة منزل عليكى يا أختى أن تتذوقى الطعام على طرف اللسان ثم بعد ذلك تخرجين الطعام من فمك، حتى نمنع وصول أى شىء للجوف، وبذلك يكون صيامنا صحيح بإذن الله، ولا يوجد أثم ولا حرج فى ذلك، ونسأل الله أن يتقبل الصيام طوال أيام هذا الشهر الفضيل .

جدير بالذكر أن برنامج "بسيط الدين"، يتناول نفحات وخواطر إيمانية ورمضانية، كما يناقش بعض الفتاوى الشائكة الخاصة بالصيام، وما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان المبارك، وتنشر الحلقات يوميا على قناة "يوتيوب" "الدستور الإلكتروني" كما تنشر عبر صفحة "فيسبوك"، "الدستور نيوز".