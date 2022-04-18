عضو «الأزهر العالمى للفتوى» يوضح حكم تأخير وقت الإفطار فى رمضان

قال الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فى هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان المبارك، هناك سنة مهجورة من سنن النبى صلى الله عليه وسلم، ولا يتم النظر إليها، ولابد من إحيائها والمحافظة عليها، حتى ننال الأجر وننال بركتها وثوابها، فالنبى صلى الله عليه وسلم، قال فى حديث شريف "لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"، وهذا الحديث ليس كثيراً منا يقوم بتطبيقه.

وأضاف: عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في برنامج "بسيط الدين" الذي تقدمه "الدستور" طوال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: أن الحديث يعنى، أنه يجب على الصائم أن يعجل الإفطار بعد غروب الشمس وآذان المغرب مباشرة، فهناك بعض الناس بقوم بتأخير الفطور وهذا أمر خاطئ جداً، حيث إن يجب الإقتداء بالنبى صلى الله عليه سلم والسير على نهجه، فمن الخطأ أن نقوم أيضا بتعجل وقت السحور، حيث إن هناك بعض الناس يقومون بالسحور مبكراً حتى يناموا ولا يصلون الفجر وهذا أمر غير جيد.

وأضاف "الطويل" أن من يقوم بتأخير الإفطار وتبكير السحور، يترك سنة من سنن النبى صلى الله عليه وسلم، فالنبى الكريم كان يفطر على 3 تمرات، فإن لم يجد فرطبات، فإن لم يجد فحسا حسوات من الماء، يعنى كان يفطر وقت حلول وقت الإفطار حتى لو بالقليل .

جدير بالذكر أن برنامج "بسيط الدين"، يتناول نفحات وخواطر إيمانية ورمضانية، كما يناقش بعض الفتاوى الشائكة الخاصة بالصيام، وما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان المبارك، وتنشر الحلقات يوميا على قناة "يوتيوب" "الدستور الإلكتروني" كما تنشر عبر صفحة "فيسبوك"، "الدستور نيوز".