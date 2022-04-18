التحقيق فى العثور على جثة رضيع داخل صندوق قمامة بفيصل

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وأمرت بنقلها إلى الطب الشرعي، وفحص بلاغات التغيب وتصوير الجثة وتوزيعها على الأقسام، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان تمهيدا لكشف ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بتجمع الكلاب الضالة حول صندوق قمامة بمنطقة سهل حمزة بشارع فيصل، ونباحهم بشدة، وباستكشاف الأمر تبين وجود عظام آدمية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق القمامة، فتم التحفظ عليه ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة الطفل لتفريغها وتحديد الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.