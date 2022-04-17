الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فاتن أمل حربي الحلقة 16.. تونة تحتفل بمنزلها الجديد مع صديقاتها

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة ١٦ من مسلسل فاتن أمل حربي التي تجسد بطولته النجمة نيللي كريم والنجم شريف سلامة، احتفالا من صديقات فاتن بمنزلها الجديد الذي أتى إليها من أحد المتبرعين، لكنه من شفيع الذي أراد أن يساعدها دون أن تعرف.

وأرسل شفيع لها ٣٠ كيلو من اللحمة إلى منزل تونة، حتى تقوم بالاحتفال مع صديقاتها بالمنزل الرائع الذي جاء إليها بعد صبرها الطويل، وركضها في المحاكم مع أطفالها.

وفي الوقت نفسه، نجد سلامة قد بدأت نظراته تذهب من فاتن أمل حربي إلى إحدى صديقاتها أثناء تواجده في المنزل من أجل التدريس لفتيات فاتن، والأخرى انجذبت له.

تلقت فاتن الشهيرة بتونة أيضا مجموعة من الأطعمة والحلويات من جارتها السورية التي تكون من أشد معجبيها وتتابع كل قضاياها على مواقع السوشيال ميديا.

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فاتن أمل حربي هو مسلسل يناقش مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمرأة بعد الطلاق والانفصال عن زوجها، حيث تحاول الحصول على حقوقها وحقوق السيدات من خلال رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، فهل تنجح الشخصية الرئيسية في تخطى كل الصعاب، وفتح باب المستحيلات.

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ينتظر المسلسل سلسلة عامرة من الأحداث بعد الجدل الكبير الذي أحدثه خلال عرض حلقاته.

قنوات مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي
ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية.

البث الأول يعرض الساعة 7.35 دقيقة.

الإعادة الأولى: الساعة 12.40 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 10.15 صباحًا.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة.
النجمة هالة صدقي.
الفنان محمد ثروت.
الفنان محمد الشرنوبي.
الفنان خالد سرحان.
الفنانة فادية عبدالغني.
الفنان محمد التاجي.
الفنانة يارا جبران.
الفنانة لمياء الأمير.
تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.
إخراج ماندو العدل.

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فاتن امل حربى نيللي كريم منزل جديد شريف سلامة تونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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