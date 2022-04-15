السبت 16 أبريل 2022
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فن

فاتن أمل حربي الحلقة 14.. مفاجأة تبطل حجة «سيف» لنزع الحضانة

جريدة الدستور

وسط رحلة مظلمة للبحث عن حقوق ابنتيها، لاح ضوء في الأفق أمام فاتن أمل حربي، في الحلقة 14، بعد ظهور مفاجأة أدارت الدفة لصالحها في قضية حضانة البنات.

تلقت «فاتن» اتصالا يكشف لها عن فاعل خير، تبرع لها بشقة إيجار، وعقد إيجار باسمها مدفوع مقدمًا لمدة سنتين.

دخلت فاتن وابنتاها، وبدت السعادة الغامرة على وجوههم، فلم تكن الشقة هي المفاجأة الوحيدة، وإنما وجدوه  مفروشة بالكامل فرش جديد، ولا ينقصها أي شئ.

بدأت بالرقص وتسجيل مقاطع تيك توك، للتعبير عن سعادتهم، بعد حصولهم أخيرًا على فرصة لإبطال حجة سيف نزع الحضانة.

 

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبد الغنى يدور المسلسل حول فاتن المرأة التى تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

هالة صدقي فاتن امل حربى قانون الأحوال الشخصية حضانة الأولاد نيللي كريم

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