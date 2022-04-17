فاتن أمل حربي| مايوهات للسباحة أم إسدال للصلاة؟.. خناقة بين تونة وحماتها

كشفت الحلقة 15 من مسلسل فاتن أمل حربي، كيف كانت الحماة نظيمة، تشعل النار بين ابنها سيف الدندراوي وزوجته فاتن، بالتدخل في تفاصيل حياتها، ومحاولة إدارة حياة الصغيرتين.

وسلطت الحلقة الضوء على الصراع الذي يدور بين الأجيال، حيث يميل الجيل الحديث في تربية أولاده إلى تنمية مهارات الطفل، جنبًا إلى جنب مع الحرص على إزكاء القيم الروحية، بينما يميل الكبار لتعليمهم الأمور الجادة فقط، التي تتمثل في صنعة تنفعهم في الدنيا، وصلاة تنفعهم في الآخرة، كما جاء على لسان الست نظيمة في إطار الفلاش باك: «هاتيلهم إسدال يقفوا قدام ربنا ويصلوا يمكن ربنا يكرمهم، لازمتها ايه المايوه والسباحة، بلاش البنات تتجرأ على قلة الحياء».

ويدخل سيف في وسط المشاجرة، لينحاز إلى والدته، دون الالتفات لصالح بناته، ويحسم الجدل بين تونة وحماتها، قائلًا: «كلام ماما يمشي على التخين».

مسلسل «فاتن أمل حربي»، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التى تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.