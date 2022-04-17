الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتميز فريق الكورال.. وكيل «تعليم مطروح» يكرم موجه التربية الموسيقية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بتكريم إيناس رمزى موجه عام التربية الموسيقية ومعلمي ومعلمات النشاط المتميزين والمشرفين على، فريق كورال تعليم مطروح بمقر ديوان عام المديرية تقديرا للعطاء الزاخر والأداء الفعال على مدار العام الدراسي. 

وأشاد وكيل تعليم مطروح  خلال التكريم بجهود الموجه العام والموجهين والمعلمين في تطوير أداء فريق الكورال لضمان تقديم الأداء المتميز، وإتقان العمل خلال مشاركة المديرية بالاحتفالات المحلية والوطنية التي تنظمها محافظة مطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن مدارس تعليم مطروح زاخرة بالمواهب الطلابية، وكلف توجيه النشاط التربوي بمواصلة انتقاء الطلاب الذين لديهم الموهبة الفطرية واكتشاف المواهب الفنية.

وكان  وكيل وزارة التربية والتعليم،  قد التقى في 12 أبريل 2022، احمد فتح باب مدير مركز التطوير التكنولوجي بمقر مكتبه في ديوان عام المديرية.

وناقش وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع جهود مركز التطوير التكنولوجي للانتهاء من عمل منظومة إلكترونية، خاصة حصول المعلمين على مفردات مرتباتهم بسهولة ويسر بموجب رقم الكود الخاص بالمعلمين ، حيث يقوم الموظف بطباعة مفردات المرتب باستخدام الكود المخصص لكل موظف ثم بعد ذلك يقوم المعلم أو الموظف بالتوجه لمقر عمله لاعتماد المستند و ختمه بخاتم شعار الجمهورية.

وكلف وكيل تعليم مطروح، مدير المركز التكنولوجي بالتنفيذ الفوري والنموذجي لمبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتي تستهدف الطلاب في مرحلة التعليم قبل الجامعي والتي تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي "التربية والتعليم والاتصالات" وتم تدشينها عقب لقاء السيد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

مطروح اكتشاف المواهب تعليم مطروح التربية الموسيقية كورال التربية والتعليم

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وائل لطفي

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