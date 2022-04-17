اليوم.. الحكم فى دعوى وقف شطب رسالة دكتوراة لباحثة بالأزهر

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من إحدى الباحثات التي طالبت فيها بوقف قرار رئيس جامعة الأزهر بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها.

وكانت محكمة القضاء الإداري وقعت غرامة ضد جامعة الأزهر بمبلغ قدره 500 جنيه لامتناعها عن تنفيذ تصريح المحكمة بتسليم باحثة دكتوراه المستندات المصرح بها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدمت باحثة تدعى “ا. ي” بدعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية، ضد القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته بإلغاء قيد رسالة الدكتوراه.

وجاء في الدعوى أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم امتدت عبر عدة سنوات، على خلفية قيامها بإجراء تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذى تدرس به أثناء عملها بإحدى الصحف.

وأضافت الدعوى أن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف هو تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.

ولخصت الدعوى أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم، امتدت عبر عدة سنوات، على خلفية إجرائها تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذي تدرس به خلال عملها بإحدى الصحف.

وبحسب ما ورد بالدعوى، فإن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف، تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية؛ بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.