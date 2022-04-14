الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتوى مجلس الدولة تنتهي لأحقية المشروعات الاستثمارية في التمتع بالحوافز العامة

ارشيفية
ارشيفية

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتوى قضائية الى صحة ما انتهت إليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أحقية جميع المشروعات الاستثمارية المقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، في التمتع بالحوافز العامة المنصوص عليها بهذا القانون، حملت الفتوى رقم 332 لسنة 2022.

وقالت الفتوى إن المادة (9) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 نصّت على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة بالمادة (10) فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، في حين نصت المادة (11) على منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون الحوافز الخاصة المنصوص عليها بهذه المادة، وهو ما يبين معه أن المشرع قد غاير بين العبارتين الواردتين بالمادة (9) جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والمادة (11) المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون، وهذه المغايرة في الألفاظ تقتضي المغايرة في الحكم؛ مما يعني أنه قصد سريان الحوافز العامة على تلك المشروعات المقامة قبل أو بعد العمل بالقانون، بينما تسري الحوافز الخاصة على هذه المشروعات المقامة بعد العمل بالقانون فقط.

مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين «علوم بورسعيد» والضرائب على 84 ألف جنيه

مجلس الدولة يلزم تعليم القليوبية بسداد 6 ملايين جنيه للتأمين الصحي

توصيات مفوضى مجلس الدولة فى دعاوى مسابقة الـ 120 ألف معلم

وعلقت الفتوى على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فيما يتعلق بالحوافز العامة من أنه تم الإبقاء عليها كما وردت في القانون رقم (8) لسنة 1997 لتحقيق استقرار في المراكز القانونية وتوقعات المستثمرين، وهو ما يعني اتجاه إرادة المشرع لاستمرار تطبيق هذه الحوافز على الشركات المُقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الحالي.

الفتوى والتشريع مجلس الدولة الهيئة العامة للاستثمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بتطوير قناة السويس لتعزيز قدرتها التنافسية

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

على طريقة «جامع الحسين».. خطة تطوير شامل لمحيط مسجد السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى

تفاصيل سقوط 3 شهداء فى الأراضى الفلسطينية برصاص الاحتلال