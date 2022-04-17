الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة (صور)

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال احتفالية عيد القيامة

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

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وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط  عنصرى الأمة، مؤكدًا أن الاحتفالات التي تملأ الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

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من جانبه، أكد المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، أن هذه الأيام تشهد الكثير من الأعياد، فنحتفل اليوم بعيد القيامة، وننتظر خلال أيام حلول عيد الفطر للاحتفال به في تأكيد على وحدة الشعب المصري وترابطه.

وشهد الاحتفال الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة، وعدد من كبار رجال الدولة.

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وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس،  والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

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كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

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ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة، وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين وإدارة المواقف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني والمرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

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وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

عيد القيامة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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