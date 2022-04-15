محافظ الوادي الجديد يبحث تفعيل دور النقابات في توفير السلع المخفضة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إجتماعًا مع نقباء وممثلي النقابات المهنية بالمحافظة، لبحث تفعيل الدور المجتمعي للنقابات في فتح منافذ لتوفير السلع الأساسية لأعضائها والحد من ارتفاع الأسعار، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس صلاح السيد مدير عام التموين.

وأكد الزملوط، على دعم المحافظة لكافة النقابات قي توفير السلع اللازمة لتغطية إحتياجات أعضائها والمواطنين بالمناطق المحيطة بمقر النقابات، وكذلك تخصيص تقسيمات لإنشاء نوادي وحدات سكنية لأعضاء النقابات بمنطقة توسعات المجمع الحكومي المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة.

وفي سياق آخر، أدى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك بالمجمع الإسلامي بمدينة الخارجة وسط جموع المصلين من المواطنين، مشيرًاَ إلى مبادرة المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التي تم إنشائها بالمدن والقرى، كما ناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة التواجد بالمدارس خلال شهر رمضان والقضاء على ظاهرة الغياب، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المتغيبين، ودراسة تشغيل خط سير لقرى بشائر خير الوادي لخدمة أهالي القرية. كما استمع لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين، موجهًا بعلاج بعض الحالات المرضية بالتنسيق بين المحافظة والجمعيات الأهلية.

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التطوير الجارية بمدخل قرية المنيرة بالخارجة، يرافقه عددٌ من التنفيذيين المعنيين، حيثُ تفقد اللوحة الجدارية بمدخل القرية التي تم تصميمها على الطراز الواحاتي وتُجسد مشروع بشاير الخير.

ووجّه بدعم الوحدة المحلية بمبلغ عشرة آلاف جنيه لاستكمال أعمال تطوير مدخل القرية والميدان الرئيسي والجداريات؛ وذلك لإضفاء المظهر الحضاري.



كما وجّه بدراسة تخصيص قطعة أرض في حالة الجديّة لعمل «دار مناسبات» بالقرية مناصفةً بين المحافظة والأهالي.