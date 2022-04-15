أسعار الذهب والسبائك والذهب المستعمل خلال يوم الجمعة 15 أبريل 2022
“الدستور” يستعرض آخر مستجدات أسعار الذهب محلياً وعالمياً خلال منتصف يوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022. والأسعار دون إضافة المصنعة والدمغة.
وسجل سعر الذهب ارتفاعا خلال منتصف اليوم الجمعة ليسجل سعر أونصة الذهب اليوم 1974 دولار بقيمة 2 دولار ارتفاعاً.
ويستعرض “الدستور” أسعار الذهب المستعمل في محلات الصاغة
أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 15 ابريل 2022
|أسعار جرام الذهب
|السعر بالجنيه
|السعر بالدولار
|سعر جرام الذهب عيار 24
|990.99 جنيه
|63.47 دولار
|سعر جرام الذهب عيار 22
|908.41 جنيه
|58.18دولار
|سعر جرام الذهب عيار 21
|867.12 جنيه
|55.53 دولار
|سعر جرام الذهب عيار 18
|743.24 جنيه
|47.60 دولار
|سعر جرام الذهب عيار 14
|578.08 جنيه
|37.02 دولار
|أسعار أونصة الذهب بيع
|30.823.22 ألف جنيه
|1.974 دولار
|أسعار أونصة الذهب شراء
|30.883.22 ألف جنيه
|1.975 دولار
|سعر كيلو الذهب عيار 24
|990.991.99 ألف جنيه
|63.465.73 دولار
|سعر جنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرام
|6.936.94 ألف جنيه
|444.26 دولار
|سعرجرام الذهب عيار 22 وزن 8 جرام
|726.27 ألف جنيه
|465.42 دولار
|سعر الجنية الذهب عيار 24 وزن 8 جرام
|بقيمة 7.927 جنيه
|507.73دولار
أسعار سبائك الذهب فى مصر خلال منتصف يوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022
|ـحجام سبائك الذهب
|بالجنيه
|بالدولار
|سعر سبيكة ذهب 1 جرام
|1.090.09
|69.81 دولار
|سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام
|2.601.35 جنيه
|166.60 دولار
|سعر سبيكة الذهب 5 جرامات
|5.153.16 جنيه
|330.02 دولار
|سعر السكبية الذهب 10 جرامات
|10.187.40 جنيه
|652.43 دولار
|سعر السبيكة الذهب 20 جراما
|20.236.06 جنيه
|1.295.97 دولار
|سعر سبيكة الذهب أوقية
|30.101.13 جنيه
|1.927.76 دولار
|سعر سبيكة الذهب نصف أونصة
|15.766.06 جنيه
|1.009.70 دولار
|سعر سبيكة الذهب تولة
|11.882.38 جنيه
|760.98 دولار
|سعر سبيكة الذهب وزن كيلو جرام
|997.928.94 جنيه
|63.909.99 دولار
أسعار الذهب المستعمل فى محلات الصاغة خلال اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل
|جرام الذهب
|سعر بيع الذهب المستعمل
|سعر شراء الذهب المستعمل
|سعر جرام عيار 24
|بقيمة 969.99 جنيه
|1.095.99 جنيه
|سعر جرام عيار 22
|بـ887.41 جنيه
|1.034.41 جنيه
|سعر جرام عيار 21
|بـ846.12 جنيه
|1.002 جنيه
|سعرجرام عيار 18
|بـ722.24 جنيه
|بـ890.24 جنيه