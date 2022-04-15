الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب والسبائك والذهب المستعمل خلال يوم الجمعة 15 أبريل 2022

سبيكة الدهب
سبيكة الدهب

“الدستور” يستعرض آخر مستجدات أسعار الذهب محلياً وعالمياً خلال منتصف يوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022. والأسعار دون إضافة المصنعة والدمغة.

وسجل سعر الذهب ارتفاعا خلال منتصف اليوم الجمعة ليسجل سعر أونصة الذهب اليوم 1974 دولار بقيمة 2 دولار ارتفاعاً.

ويستعرض “الدستور” أسعار الذهب المستعمل في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 15 ابريل 2022

أسعار جرام الذهبالسعر بالجنيهالسعر بالدولار 
سعر جرام الذهب عيار 24990.99 جنيه 63.47 دولار 
سعر جرام الذهب عيار 22 908.41 جنيه 58.18دولار
سعر جرام الذهب عيار 21867.12 جنيه 55.53 دولار 
سعر جرام الذهب عيار 18 743.24 جنيه 47.60 دولار 
سعر جرام الذهب عيار 14578.08 جنيه 37.02 دولار 
أسعار أونصة الذهب بيع 30.823.22 ألف جنيه 1.974 دولار 
أسعار أونصة الذهب شراء 30.883.22 ألف جنيه 1.975 دولار 
سعر كيلو الذهب عيار 24 990.991.99 ألف جنيه 63.465.73 دولار  
سعر جنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرام 6.936.94 ألف جنيه  444.26 دولار 
سعرجرام الذهب عيار 22 وزن 8 جرام 726.27 ألف جنيه 465.42 دولار 
سعر الجنية الذهب عيار 24 وزن 8 جرام بقيمة 7.927 جنيه 507.73دولار 

 

 

 

 

 

 

أسعار سبائك الذهب فى مصر خلال منتصف يوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022

ـحجام سبائك الذهب بالجنيهبالدولار 
سعر سبيكة ذهب 1 جرام 1.090.0969.81 دولار 
سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام  2.601.35 جنيه166.60 دولار 
سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 5.153.16 جنيه330.02 دولار 
سعر السكبية الذهب 10 جرامات10.187.40 جنيه652.43 دولار 
سعر السبيكة الذهب 20 جراما20.236.06 جنيه1.295.97 دولار 
سعر سبيكة الذهب أوقية 30.101.13 جنيه1.927.76 دولار 
سعر سبيكة الذهب نصف أونصة 15.766.06 جنيه1.009.70 دولار 
سعر سبيكة الذهب تولة 11.882.38 جنيه 760.98 دولار 
سعر سبيكة الذهب وزن  كيلو جرام 997.928.94 جنيه63.909.99 دولار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

الذهب عالميا يواصل الارتفاع بفعل إيقاف سوق لندن للبلاديوم

أسعار الذهب المستعمل  فى محلات الصاغة خلال اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل 

جرام الذهبسعر بيع الذهب المستعمل سعر شراء الذهب المستعمل 
سعر جرام عيار 24بقيمة 969.99 جنيه1.095.99 جنيه
سعر جرام عيار 22بـ887.41 جنيه1.034.41 جنيه
سعر جرام عيار 21 بـ846.12 جنيه1.002 جنيه
سعرجرام  عيار 18 بـ722.24 جنيهبـ890.24 جنيه
   

 

 

 

 

 

أسعار الذهب اسعار الذهب المستعمل بيع شراء اسعار سبائك الذهب علا العلاف سعر الجنية الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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