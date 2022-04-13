الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الذهب عالميا يواصل الارتفاع بفعل إيقاف سوق لندن للبلاديوم

سبائك ذهب
سبائك ذهب

يواصل الذهب الارتفاع اليوم، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في الوقت الذي هبطت فيه أسعار الأسهم بسبب ايقاف سوق لندن للبلاديوم.

وارتفع سعر الذهب في الولايات المتحدة، بنسبة 0.55% ليسجل نحو 1977.41 دولار للأوقية، وجرى تداول في جلسة سابقة على ارتفاع، ليسجل سعر الأوقية 1972.95 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط توقعات بأن يجد الذهب نقاط الدعم عند مستوى 1923.30 دولار للأوقية ونقاط المقاومة عند مستوى 1982.70 دولار للأوقية.

"الدستور" يرصد ارتفاع المعادن النفيسة بقيادة الذهب وفقًا لتعاملات البورصة العالمية. 

ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.55% عند التسوية إلى 1977.41 دولار، وفقًا لتعاملات البورصة العالمية.

وارتفع سعر الذهب في إلى 1977.90 دولار للأوقية (الأونصة)، متأثرًا بارتفاع الدولار.

وارتفع البلاتين  في المعاملات الفورية 1.52 %  إلى 986.85 دولار للأوقية، بأكثر من 14%  مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

وصعد البلاديوم 5 % إلى 2965.00 دولار للأونصة بحلول بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار. كما ارتفع البلاتين 1.7 % إلى 991.14 دولار.

وارتفعت الفضة 0.77 % إلى 21.94 دولار. 

وتم تداول العقود الآجلة للذهب في يونيو على 1971.10 دولار للأوقية (الأونصة) وقت كتابة الخبر، بارتفاع نسبته 0.25%، بحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية.

وزادت أسعار الذهب بفعل التوتر الناجم عن التضخم في ظل الحرب في أوكرانيا ارتفعت السبائك لليوم الخامس حيث أثرت المخاطر السياسية والاقتصادية على المعنويات، مما زاد من الضغط على أسواق الأسهم والسندات.

والجمعة الماضية ، أوقف سوق لندن للبلاديوم من قوائم تسليم البضائع وقوائم اعتماد الإسفنج مع الاستمرار في السماح للمصانع الروسية بتوريد المعادن الثمينة إلى مركز التداول. ثم علقت  شركة CME Group Inc على الوضع المعتمد لضمان وتسليم بعض العلامات التجارية البلاتينية والبلاديوم من المصفاة حتى إشعار آخر.

الذهب الملاذات الآمنة للبلاديوم سوق لندن العقود الأميركية الآجلة البلاتين البلاديوم الفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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