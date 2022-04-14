الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«انخفاض جديد فى الأسعار».. نصيحة للمستثمرين فى الذهب

الذهب
الذهب

قال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب، اليوم الخميس، بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأمس.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن انخفاض الذهب جاء بسبب انخفاض أسعار الأوقية العالمية، لافتًا إلى أن الجنيه المصري يتحرك بالإيجاب نحو الدولار ما تسبب في انخفاض الذهب.

وأوضح أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في جميع الأوقات بعيدًا عن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، موجهًا نصيحة للمستثمرين بعدم البيع في الوقت الحالي إلا للضرورة.

وعن توقعات الفترة المقبلة للأسعار، أشار مغربي إلى أن هناك صعوبة في التوقعات بسبب توتر الأحداث الاقتصادية العالمية.

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