«إصابات في القدم واليد».. الحوادث تطارد الفنانين خلال تصوير مسلسلات رمضان

شهدت مواقع تصوير الأعمال الفنية المشاركة في السباق الرمضاني الحالي، خلال الأيام الماضية، حوادث لبعض الفنانين، ما أدى لتعرضهم لإصابات، ما بين كسور وجروح قطعية.

كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"اللهم لك الحمد ربنا أنقذني موت محقق كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف كنا بنصور في فيلا من فلل جاردن سيتي القديمة، وأنا في المشهد النجفة ثقيلة جدًا سقطت أمامي، وكانت ممكن تقع على راسي ونزلت على الترابيزة اللي قدامي بالظبط سنتيمترات بعدتها عن راسي. اللهم لك الحمد اللي حصل معايا النهارده فضل وكرم من ربنا لا يعد ولا يحصى.. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من بعد".

كما تعرض الفنان إيهاب فهمي لإصابة في قدمه خلال التصوير، بحسب ما قالت زوجته يسرا وجيه، مشيرًا إلى أن ذلك وقع أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل “ملف سري” والذي يُعرض في رمضان 2022.

ونشرت يسرا وجيه، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لإصابة زوجها إيهاب فهمي، معلقة:"الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب مشوفش فيك أي حاجة وحشة حبيبي، ويخليك ليا، قلنا بلاش أكشن، بس الحمد لله حدث أثناء التصوير ملف سري شكرا رجالة فنون مصر".

وأصيبت الفنانة ليلى علوي بجرح قطعي أثناء تصوير مسلسلها الجديد، وأجرت جراحة تجميلية لإزالة آثار الإصابة في اليد.