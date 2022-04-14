الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تنشر بيانات جديدة عن الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا

القوات المسلحة الروسية
القوات المسلحة الروسية

أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أنفقت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 350 مليون دولارا على مشروعات المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني، الذي وزع منحًا لإجراء بحوث تهم البنتاجون، بما في ذلك في مجال الأسلحة البيولوجية.
وقال كيريلوف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أحد هذه العناصر هو المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني، للوهلة الأولى، يبدو أنه منظمة عامة لا يوجد بينها وبين البنتاجون قاسم مشترك"، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الروسية تمكنت من الكشف عن دوره في الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا.
وأضاف: "أكد مركز خبراء التهديدات الكيميائية والبيولوجية التابع لوزارة الدفاع الروسية أن النشاط الرئيسي للمركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني هو العمل كمركز توزيع للمنح لإجراء البحوث التي تهم البنتاجون، بما في ذلك في مجال الأسلحة البيولوجية. في خلال السنوات الماضية أنفقت واشنطن أكثر من 350 مليون دولارا على تنفيذ مشروعات المركز".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى خطة لتنسيق أنشطة المعامل البيولوجية ومعاهد البحوث في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة الأوكرانية أن العملية العسكرية الروسية تسببت في إلحاق الضرر بـ324 مستشفى وتدمير 24 أخرى.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الخميس/ - أن السلطات تعمل حاليا على خطط لإعادة بناء بعض المستشفيات وإجراء الإصلاحات اللازمة، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يتعين على بعض المناطق الاعتماد على المستشفيات المتنقلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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