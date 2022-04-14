كيف تنشر كتابًا جديدًا في هيئة الكتاب: إليك الخطوات والإجراءات

يتطلب نشر كتاب أو مؤلف عن طريق الهيئة المصرية للكتاب الانتهاء من بعض الخطوات لحين اتمام عملية النشر.

ويستعرض “الدستور” خطوات نشر المؤلف أو الكتاب حسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للكتاب:

- تستلم إدارة النشر عن طريق إدارة المشروعات الثقافية المصنف من المؤلف أو الكاتب في نسخة ورقية وتسليمه إيصالا بذلك.

- يعرض الكتاب على لجان الفحص المبدئي المكونة من شخصيات مختلفة من العاملين بإدارة المشروعات الثقافية ثم يتم الاتصال بالفاحصين الخارجي المتخصصين بناء على رأى الفحص المبدئي يعاد الكتب المرفوضة لأى سبب ترد إلى أصحابها والمجازة تستكمل خطوات العمل بها.

-يعرض الكتاب مع تقارير الفحص الداخلي والخارجي على مدير عام النشر

- يدخل الكتاب ضمن الخطة الموضوعة بناء على ترشيح مدير عام النشر وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة تبدأ خطوات التنفيذ وعمل كارت متابعة لكل كتاب يدون به كل الخطوات التي يمر بها الكتاب.

- يدخل الكتاب المرحلة التنفيذية بعرضة على الإدارة الفنية التي تقوم بعمل الخطوط اللازمة والإخراج الفني وعمل الماكيت ورسم والاغلفة الخاصة بالمصنف.

- يكتب أمر النشر

- يرسل المصنف إلى المطابع لجمعه

- تعرض التجربة على قسم التحرير والتصحيح الذي يقوم مراجعة الكتاب لغويا وإملائيا ونحويا

- تعرض التجربة على قسم الماكيت الذي يقوم بالتعديلات اللازمة.

- يرسل التجربة الأولى وبها التصويبات والتعديلات إلى المطبعة لعمل التجربة الثانية وترسل التجربة الأولى وبها التصويبات والتعديلات إلى المطبعة لعمل التجربة الثانية.

- تعرض التجربة الثانية على قسم التصحيح لعمل التصويبات اللازمة.

- يدخل المصنف لقسم الماكيت ليراجع تنفيذ الماكيت.

- تتسلم المطابع البروفة الثانية.

- في هذه الأثناء تكون الإدارة الفنية قد انتهت من تصميم الغلاف ورسم اللوحات الفنية الخاصة بالكتاب.

- يقوم قسم التصحيح وقسم الماكيت بإعطاء الموافقة اللغوية والفنية النهائية.

- يعرض الكتاب على المؤلف لإبداء الموافقة النهائية وهذه خطوة استحدثتها إدارة النشر.

- يعطى أمر الطبع عن طريق مدير عام النشر ويكون الكتاب جاهزا للطباعة.