موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 لجميع العاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل ومايو ويونيو 2022 لموظفي القطاع العام والمؤسسات الحكومية وبعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد عليهم، على أن يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2022 على 4 أيام قبل حلول موعد عيد الفطر.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان صحفي، إنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل على 4 أيام بعد تقسيم الوزارات والهيئات والمديريات التابعة لها مع مراعاة عدد العاملين بها والانتشار الجغرافي للمديريات في المحافظات.

وأوضح الوزير أنه تم تقسيم الوزارات إلى شرائح تصرف الشريحة الأولى يوم 20 أبريل وتضم 33 وزارة وهيئة تابعة لها، والشريحة الثانية يوم 21 أبريل وتضم 33 وزارة وهيئة ومديرية تابعة لها.

فيما تصرف جميع الهيئات الأخرى يومي ٢٦ و٢٧ أبريل ٢٠٢٢.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

وحددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 على 4 أيام تبدأ يوم 23 مايو لـ33 وزارة وهيئة ومديرية تابعة لها.

فيما يتم صرف المرتبات لـ33 وزارة أخرى وهيئة تابعة لها يوم 24 مايو، على أن تصرف باقي الوزارات والجهات الأخرى يومى 25 و26 مايو.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

وقسمت الوزارة مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 على 5 أيام تبدأ الشريحة الأولى يوم 21 يونيو لـ33 وزارة وهيئة.

وتصرف الشريحة الثانية مرتبات شهر يونيو لـ 33 وزارة وهيئة يوم 22 يونيو، على أن تبدأ جميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 يونيو لكل العاملين بالدولة.

اقرأ أيضا:

حقيقة وفاة الفنانة صفاء أبو السعود

تعرف على تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة

جدول زيادة المرتبات الجديدة من أبريل 2022