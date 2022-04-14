الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 لجميع العاملين بالدولة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل ومايو ويونيو 2022 لموظفي القطاع العام والمؤسسات الحكومية وبعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد عليهم، على أن يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2022 على 4 أيام قبل حلول موعد عيد الفطر.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان صحفي، إنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل على 4 أيام بعد تقسيم الوزارات والهيئات والمديريات التابعة لها مع مراعاة عدد العاملين بها والانتشار الجغرافي للمديريات في المحافظات.

وأوضح الوزير أنه تم تقسيم الوزارات إلى شرائح تصرف الشريحة الأولى يوم 20 أبريل وتضم 33 وزارة وهيئة تابعة لها، والشريحة الثانية يوم 21 أبريل وتضم 33 وزارة وهيئة ومديرية تابعة لها.

فيما تصرف جميع الهيئات الأخرى يومي ٢٦ و٢٧ أبريل ٢٠٢٢.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

وحددت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 على 4 أيام تبدأ يوم 23 مايو لـ33 وزارة وهيئة ومديرية تابعة لها.

فيما يتم صرف المرتبات لـ33 وزارة أخرى وهيئة تابعة لها يوم 24 مايو، على أن تصرف باقي الوزارات والجهات الأخرى يومى 25 و26 مايو.

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موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022

وقسمت الوزارة مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 على 5 أيام تبدأ الشريحة الأولى يوم 21 يونيو لـ33 وزارة وهيئة.

وتصرف الشريحة الثانية مرتبات شهر يونيو لـ 33 وزارة وهيئة يوم 22 يونيو، على أن تبدأ جميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 يونيو لكل العاملين بالدولة.

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جدول زيادة المرتبات الجديدة من أبريل 2022

موظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة  ١٧٥ جنيهًا
الموظفين للدرجة الثالثة ٢٢٥ جنيهًا 
الموظفين للدرجة الثانية٢٧٥ جنيهًا 
الموظفين للدرجة الأولى٣٢٥ جنيهًا 
الموظفين لدرجة مدير عام ٣٥٠ جنيهًا
شاغلى الدرجة العليا٣٧٥ جنيهًا 
شاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها٤٠٠ جنيهًا
موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2022 مرتبات شهر أبريل 2022 مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2022 زيادة المرتبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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