وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

علّق الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، على أنباء وفاة الفنانة صفاء أبوالسعود.

وقال في تعليق عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، إن الخبر غير صحيح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مجهولة عن تعرض الفنانة صفاء أبوالسعود لحادث أدى إلى وفاتها على الفور.

صفاء أبوالسعود ممثلة وإعلامية مصرية، ولدت في أكتوبر 1950، بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينيات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

طرحت في ثمانينيات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلًا بالعيد» أصبحت أغنيتها إحدى أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.