نكشف عبر السطور التالية عن تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-4-2022، الموافق 13 رمضان 1443، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وبيان درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-4-2022

وقالت هيئة الأرصاد فى بيان، نشرته الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه سوف يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاح حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم ٢٥ درجة مئوية السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية. شمال الصعيد ٢٦ درجة مئوية جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية .

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء اعتبارا من السبت 16 أبريل 2022.

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