الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» توضح حكم صيام من نام طوال نهار رمضان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ما حكم صيام من نام طوال نهار رمضان؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى، قائلا إن الصيام طوال النهار صحيح لكن صاحبه فرط في الذكر، ولا ينبغي أن يصل إلى هذه الدرجة، ويجعل له فترة يقيل فيها، ويجعل باقي يومه للذكر والقيام والصلاة.

وشدد على ضرورة مجاهدة هذه العادات التي تضيع الأجر، موضحاً أن المحب دائما يستاق إلى الذكر والعبادة والطاعة وملاقاة الله تبارك وتعالي في الأوقات التي ترضيه تبارك وتعالى، وعليه أن يعلم أن رمضان شهر طاعة وعبادة وعليه ألا يضيع الوقت في غير موضوعه.

وأشار إلى أن النوم طول نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن يفوت على نفسه خيرا كبيرا هو أحوج الناس إليه، فالمسلم على موعد مع الله لمضاعفة الحسنات.

وأوضح أن المسلم يأثم على نومه طوال النهار في حال تفويته الصلوات المفروضة، فيقوم عند أذان المغرب ويترك الصلوات دون أدائها، فهنا يأثم على فعله هذا بالرغم من أن صيامه صحيح وقبول الصيام يرجع إلى الله، عز وجل.

حكم صيام ينام نهار رمضان

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