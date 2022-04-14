الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك:، وقال صاحبه ما حكم من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا :  إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، لأن العبد لاينفك عن النسيان وهذه طبيعة الإنسان، ينسى دائما، والمولى سبحانه وتعالى يقول" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا  رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا  رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ  وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)، وهذا يؤكد أن النسيان أمر أساسي في حياة الأنسان، والخطأ هنا فى الآية الكريمة مقدم، وأنت ربما منتبه لأمر الصيام  لكن يغلبك الهوى ويسيطر عليك الشيطان فتقع. 

وتابع" عويضة" أن من أكل أو شرب وهو صائم، فليتم صومه"، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما أطعمه الله وسقاه، لذلك الإنسان اذا أكل أو شرب ناسيا، عليه ألا يتضايق وعليه أن يكمل صومه، وكأن شيئاً لم يكن، وهذا الأمر يستوى في الفرض والنفل خلال الصيام ، فمن أكل أو شرب وهو صائم فرضاً أو نفلاً، فالحديث هنا عام، إذن الصيام يشمل الفرض ويشمل النفل، حيث يجب أن يكمل المسلم صيامه دون أي مشكلة . 

فى سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول هل التفكير في المعصية يُبْطل الصوم؟، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجابت "دار الإفتاء" إن مجرد التفكير في المعصية لا يترتب عليه إثم، ولا ينقص ثواب الصوم، ويستحب أن يتحلى الصائم بالصبر وترك الأفعال السيئة.

حكم اكل شرب ناسيا نهار رمضان امين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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