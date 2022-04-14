الشيب المبكر للشعر.. جرب هذه العلاجات المنزلية لإبطائها

الشيب المبكر من أكثر الأشياء التي تجعلك مضطربًا مع تلك الألوان الرمادية أوالبيضاء التي تظهر بشكل متكرر في سن مبكر، ونستعرض وفقا لموقع “ hellomagazine” العلاجات المنزلية لإبطاء الشيب المبكر.

علاجات منزلية للشيب المبكر

أوراق الكاري في زيت جوز الهند:

اغلي حفنة من أوراق الكاري الطازجة في وعاء من جوز الهند حتى يصبح لونها أسود، واستخدمي هذا للحصول على لمعانك ولونك المفقودين.

قناع الشعر من الأملاكي والحلبة:

اغلي الماء مع قطع قليلة من الأملاكي أو عنب الثعلب، و بمجرد أن يبرد ، أضيفي مسحوق الحلبة وامزجيهما بالقوام الذي تحتاجينه ضعي القناع من فروة الرأس إلى الجذور واحتفظي به لمدة ساعة. يغسل بشامبو خفيف.

غسل الشاي:

الطريقة القديمة لتلوين الشعر بغسول الشاي هي طريقة أخرى سهلة وفعالة، و تضيف العفص الموجود في الشاي لون شعر أسود بني مائل إلى البني إلى اللون الفضي، و يعتبر غسل الشاي أيضًا فعالاً في تحسين لمعان الشعر وإضفاء إحساس طبيعي بالبرودة للشعر.

حناء وقهوة:

الحنة العادية، لها تأثير تلطيخ طبيعي إلى جانب فوائد القهوة الجيدة ، فهو يساعد على الحفاظ على اللون ويمنع أيضًا المزيد من شيب الشعر، فقط خذ مسحوق الحنة الطبيعي واخلطه مع ملعقتين صغيرتين من مسحوق البن المطحون، وامزجه جيدًا مع الشاي أو الماء العادي اتركيه لمدة ساعة قبل وضعه على الشعر، و بعد ذلك ضعي طبقة سميكة تغطي فروة الرأس حتى طرف الشعر اغسليه بمجرد أن يجف تمامًا.

كيرالا أيورفيدا:

زيت منشط للشعر لتعزيز قوة الشعر ونموه وتأخير الشيب المبكر، ويحتوي على مزيج قوي من "الكيشيا" أو أعشاب صحة الشعر.

ومع كل هذه الأساليب البسيطة والطبيعية، يمكنك بالتأكيد إخفاء تلك الخيوط المرقطة غير المرغوب فيها لكن المعيار الأساسي هنا هو اتباع أسلوب حياة صحي.